Киев, , 08:22 — REGNUM Карантинные меры ежемесячно наносят бюджету Киева урон в размере $1,6 млрд, заявил мэр города Виталий Кличко 4 апреля в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

«Потери 1600 миллионов долларов. Мы посчитали заранее. Предварительно. Это не последняя цифра», — рассказал он.

Несмотря на это, власти Киева направили из бюджета дополнительные 894 млн гривен ($32,4 млн) на поддержку медицинской сферы, отметил Кличко. По его словам, эти деньги пойдут на зарплаты медикам, особенно работникам инфекционных отделений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Киева допустил остановку передвижения частного транспорта, если COVID-19 будет распространяться быстрыми темпами.

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