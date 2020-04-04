Рига, , 16:34 — REGNUM Президент Латвии Эгил Левитс выступил с речью обращённой к командному и рядовому составу дислоцированного в Латвии вооружённого контингента НАТО, пишет портал LSM.

«4 апреля 1949 года страны НАТО подтвердили решимость общими усилиями защищать свободу народов, общее культурное наследие и цивилизацию, которая основывается на принципах демократии, личных свобод и правопорядка.» — сказал Эгил Левитс.

В речи, посвящённой 71 ой годовщине подписания северо-атлантического договора, Левитс поблагодарил НАТО за вклад в безопасность Латвии и всего мира. Обращаясь к солдатам союзных стран, президент Латвии пожелал им успехов в преодолении пандемии Covid-19 вдали от семей и близких, а также крепкого здоровья от имени латвийского общества.