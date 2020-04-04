Лондон, , 02:01 — REGNUM Российское посольство в Великобритании призвало корпорацию BBC не искать «скрытый смысл» в оказании Россией гуманитарной помощи Италии и США, говорится в распространённом заявлении дипломатического ведомства.

«Хотели бы подчеркнуть, что данная помощь оказана Италии на безвозмездной основе, носит гуманитарный характер и не имеет никакой увязки с политической повесткой», — сообщили в посольстве.

В дипведомстве отметили, что журналисты BBC проделали «большую расследовательскую работу», установив, что в Италии вывесили российские флаги и проигрывали российский гимн, однако полностью обошли стороной тот факт, что гуманитарная помощь оказывалась по просьбе итальянского премьер-министра Джузеппе Конте.

Напомним, с 22 марта в Италию на 15 транспортных самолётах ВКС РФ были переброшены военные вирусологи и специалисты российского Минобороны в области эпидемиологии, а также оборудование и спецтехника для диагностики и дезинфекционных мероприятий.

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