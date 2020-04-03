Донецк, , 19:23 — REGNUM Допуск родственников, проживающих на Украине, к удерживаемым лицам в ДНР готовы организовать в Республике, сообщает 3 апреля «Донецкое агентство новостей».

С соответствующим заявлением выступила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова:

«Исходя из гуманитарных соображений, власти ДНР готовы организовать допуск к восьми удерживаемым лицам их родственников, проживающих на территории Украины».

Напомним, украинская сторона на переговорах 27 марта не согласилась на предложение ДНР по обмену пленными по формуле «10 на 8».

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