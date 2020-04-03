Тирасполь, , 16:33 — REGNUM Ситуация вокруг доставки лекарств и других гуманитарных грузов на территорию Приднестровья, которую блокирует Молдавия, является частью более острой проблемы. Об этом заявил ИА REGNUM доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Фененко.

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«Вся эта история с карантином может до предела обострить проблему непризнанных государств. Такие государства, как Молдавия, могут воспользоваться ситуацией для того, чтобы ввести систему экономической блокады. Теперь для этого появляется идеальный задел — объявить на весь мир, что речь идет о борьбе с эпидемией коронавируса, и под этим предлогом не пропускать необходимые гуманитарные грузы», — полагает Фененко.

При этом эксперт считает, что случай Молдавии не первый и не последний, и что скоро подобные проблемы мы увидим на Балканах. В Боснии и Герцеговине, которая является конфедерацией, правительство может воспользоваться ситуацией для того, чтобы ввести блокаду Республики Сербской, допустил он.

По словам Фененко, у Москвы мало рычагов для того, чтобы надавить на Кишинев с помощью санкций и таким образом помочь Приднестровью.

«У России и Молдавии нет общей границы. У Молдавии есть общая граница с Румынией, которая, в противовес России, оказывает Молдавии поддержку. Москва в 2006 году уже вводила режим санкций против Молдавии, и не сказать, что это привело к каким-то радикальным подвижкам. Скорее, это только усилит антироссийский курс Кишинева и усилит поддержку со стороны НАТО для Молдавии. Опять поднимутся крики — ах, Россия душит Молдавию. Санкции ввести можно, но ожидать от них каких-то эффектов вряд ли стоит», — полагает эксперт.

Фененко полагает, что у России остается только один вариант, чтобы в данной ситуации помочь Приднестровью, — наладить воздушный мост для регулярной доставки грузов.

«У нас нет ни морских, ни сухопутных путей к Приднестровью. На сегодняшний день это можно сделать только с близлежащих аэродромов, а это Симферополь или Севастополь. И только через воздушное пространство Украины», — констатировал политолог.