Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM Власти Ленинградской области поддержат местных жителей, которые лишились работы из-за эпидемии коронавируса. Кроме того, денежную поддержку получат семьи, потерявшие 70% от заработка и те, кому работодатель откажет в выплате зарплаты. Об этом 3 апреля рассказал губернатор региона Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

На период режима повышенной готовности или режима ЧС для всех жителей Ленобласти, кто потерял работу после 30 марта 2020 года и официально через онлайн-кабинет встал на учет в качестве безработного, будет обеспечена дополнительная выплата в размере 5−7 тысяч рублей. Она будет суммироваться с федеральной выплатой.

Помимо этого, всем семьям Ленинградской области, у которых доход ниже 22 330 рублей, выплатят единоразовую помощь на ребёнка в размере 5 тысяч рублей. Эту же сумму смогут получить граждане, потерявшие работу, и те, кому работодатель откажет в выплате среднего заработка на время объявленного нерабочим апреля.

«Нужно будет предоставить справку, что работодатель отказал, таких семей, людей, мы также поддержим», — сказал Александр Дрозденко.

Кроме того, все социальные выплаты в Ленобласти автоматически продлеваются на полгода без оформления документов.

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