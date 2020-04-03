Бишкек, , 14:39 — REGNUM Власти Киргизии ввели новые штрафы и уголовную ответственность за правонарушения, совершенные в период введения режима чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения. Об этом стало известно сегодня, 3 апреля, на заседании республиканского штаба по борьбе с коронавирусом.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов поручил чиновникам донести до населения информацию об ужесточении ответственности за нарушение комендантского часа, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и требований режимов ЧС и ЧП, а также за реализацию лекарств по завышенным ценам и за распространение фейков.

Теперь в соответствии с поправками в Уголовный кодекс, за умышленное нарушение санитарно-эпидемиологических правил и создание угрозы массового заболевания людей, совершенное в период введения режима чрезвычайной ситуации, чрезвычайного или военного положения, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от двух лет и шести месяцев до пяти лет.

Согласно части Кодекса о проступках за нарушение требований режима чрезвычайной ситуации предусмотрены наказания в виде штрафа от 20 000 до 30 000 сомов (от 18 200 до 27 300 рублей), либо ограничения свободы от трех до шести месяцев, либо привлечения к общественным работам от 30 до 40 часов.

За нарушение требований при введении ЧП и военного положения следует наказание в виде штрафа от 30 000 до 60 000 сомов (от 27 300 до 54 600 рублей), либо ограничения свободы от шести месяцев до одного года, либо привлечения к общественным работам от 40 до 60 часов.

Также Кодекс о проступках дополнен статьей, согласно которой вводится ответственность за нарушение требований правил карантина в условиях режима чрезвычайной ситуации. За это предусматривается наказание в виде штрафа от 20 000 до 30 000 сомов (от 18 200 до 27 300 рублей). За те же деяния, совершенные в условиях чрезвычайного или военного положения, будет налагаться штраф от 30 000 до 60 000 сомов (от 27 300 до 54 600 рублей).

В Кодекс о нарушениях вводится новая статья, предусматривающая ответственность за реализацию лекарств по завышенным ценам в период действия режима чрезвычайной ситуации, чрезвычайного или военного положения. Взыскание по данному нарушению предусматривает штраф — 10 000 сомов (9 100 рублей) для физических лиц и 28 000 сомов (25 500 рублей) — для юридических.

Кроме того, во время комендантского часа в период ЧП или военного положения пребывание на улицах и иных общественных местах или вне жилищ без специально выданных пропусков и удостоверяющих личность документов влечет штраф в размере 3 000 сомов (2 700 рублей).

Действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц путем распространения недостоверной информации, совершенное в местности, где введены режимы ЧС, ЧП, военное положение, влекут штрафы в размере 5 500 сомов (5 000 рублей) для физических лиц и 17 000 сомов (15 400 рублей) — для юридических.

Необоснованное завышение размеров цен на продукты питания, на которое введено госрегулирование цен, совершенное в период режимов ЧС, ЧП, военное положение влечет штраф в размере 10 000 сомов (9 100 рублей) для физических лиц, 28 000 сомов (25 500 рублей) — для юридических.