Сеул, , 14:41 — REGNUM Власти Южной Кореи проведут видеоконференцию с представителями правительства Германии, с которыми поделятся опытом борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, встреча в видеоформате пройдет 3 апреля в 17:00 по местному времени.

Отмечается, что первоначально планировалось провести «живую» встречу между делегациями, однако в связи с ухудшением ситуации в мире, встречу провели в видеоформате.

Отмечается, что со стороны Южной Кореи во встрече примут участие замминистра иностранных дел Чо Сэ Ён и представители министерства здравоохранения и социального обеспечения, а со стороны Германии — представители канцелярии федерального канцлера.