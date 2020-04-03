Абакан, , 12:26 — REGNUM Мэры городов и главы районов Хакасии несут всю ответственность на местах за здоровье и жизнь людей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил глава республики Валентин Коновалов в ходе видеосовещания.

По его словам, эпидемическая ситуация в регионе непростая. Наиболее важной задачей на сегодня является контроль за соблюдением ранее принятых ограничительных мер.

«На местах вы несете полную ответственность за здоровье и жизнь людей. Активнее сотрудничайте с правоохранительными и надзорными органами. Нарушения нужно пресекать и привлекать к ответственности», — отметил глава.

Между тем, в некоторых муниципалитетах кафе, а также непродовольственные магазины продолжают работать, несмотря на запрет. Нарушаются также правила продажи алкоголя.

Режим самоизоляции в Хакасии был введён 1 апреля. Как сообщало ИА REGNUM, жителям разрешили в этот период выходить из домов только в ряде случаев. Например, если необходима экстренная медицинская помощь. Разрешены поездки на работу в организации.

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