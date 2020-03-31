Абакан, , 12:52 — REGNUM В связи с угрозой распространения коронавируса в Хакасии вводится режим самоизоляции для всех без исключения жителей региона.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, всеобщая самоизоляция будет введена с 1 апреля на несколько дней. Правоохранительные органы будут следить за соблюдением режима.

Покидать свой дом будет разрешено лишь в ряде случаев. Например, если существует прямая угроза жизни или необходима экстренная медицинская помощь. Разрешены поездки на работу в организации, чья деятельность не приостановлена.

Совершать покупки разрешено в ближайшем магазине или аптеке, выносить мусор или выгуливать домашних животных — на расстоянии, не превышающем 300 метров от дома.

Социальная дистанция составляет полтора метра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии на утро 31 марта подтверждено три случая коронавируса.

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