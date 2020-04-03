Москва, , 10:23 — REGNUM Политическим коронаэгоизмом назвал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) блокирование проекта резолюции РФ в ГА ООН.

«Запад проигнорировал призыв Генсека ООН отказаться от санкций для борьбы с COVID-19, заблокировав в ГА проект резолюции РФ», — отметил Слуцкий в Twitter.

Он осудил такую безответственность.

«Политический коронаэгоизм — лицо США и ЕС без маски. Амбиции гегемона разрушают общие усилия по противодействию пандемии», — обеспокоен парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в российском варианте резолюции предусматривалось признание координирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, оказание помощи наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказ от торговых войн и применения принятых в обход Совета Безопасности ООН односторонних санкций, противодействие финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости.

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