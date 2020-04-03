Киев, , 09:33 — REGNUM Судебный запрет на празднование памятных дат, связанных с деятельностью украинских нацистских преступников, обжаловал помощник депутата Верховной рады Украины Елизаветы Богуцкой. Об этом заявил 2 апреля юрист Андрей Портнов на своём Telegram-канале.

«Апеллянт — помощник народного депутата фракции «Слуга народа» Елизаветы Богуцкой некто Павел Богомазов. Иными словами, функционеры правящей фракции пытаются обжаловать решение суда, запрещающее праздновать годовщины нацистских преступников», — рассказал Портнов.

Он добавил, что потребует от фракции публичного ответа касательно поддержки празднования памятных дат, связанных с нацистскими коллаборационистами.

Напомним, ранее глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский обратил внимание на решение Киевсовета, согласно которому в Киеве должны были официально отмечать даты, связанные с украинскими нацистскими преступниками, такими, как, к примеру, организатор дивизии СС «Галичина» Владимир Кубийович.

Как сообщало ИА REGNUM, Портнов добился судебного запрета данного решения, заявив, что в городе, пережившем Бабий Яр, подобных празднеств не будет.

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