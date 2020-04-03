Москва, , 05:59 — REGNUM Создаваемый с участием российских специалистов полевой госпиталь в итальянском Бергамо приступит к работе 6 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«Планируется, что в понедельник российские и итальянские медицинские бригады начнут совместную работу по приему и лечению больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале», — пояснили в ведомстве.

Госпиталь единовременно сможет принять 142 пациента, в нём будут работать более 200 специалистов из России и Италии. Сейчас они готовятся к приему больных, обмениваются опытом, проходят обучение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число подтвержденных случаев коронавируса в Италии на 2 апреля составило 83 049 (с учётом выздоровевших и погибших — 115 242).

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