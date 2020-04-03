Нью-Йорк, США, , 05:48 — REGNUM Резолюцию «Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусной болезнью 2019» приняла 2 апреля Генеральная Ассамблея ООН, об этом сообщили в пресс-службе ассамблеи.

Документ признаёт необходимость солидарно «активизировать международное сотрудничество в целях сдерживания пандемии», в том числе путём обмена знаниями и опытом, а также применением рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

Резолюция подчеркивает главенствующую роль ООН в преодолении пандемии и призывает генсека Антониу Гутерриша мобилизовать скоординированные усилия всех стран. Вместе с тем, в документе не говорится о необходимости смягчения санкций или приостановки военных конфликтов — решении тех вопросов, о которых Гутерриш говорил ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: ООН назвала кризис из-за COVID-19 крупнейшим со времён Второй мировой войны