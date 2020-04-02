Рига, , 19:13 — REGNUM Латвийский Сейм (парламент) утвердил члена партии правящей коалиции KPV LV Яниса Витенберга министром экономики страны. Об этом пишет в четверг, 2 апреля, портал Tvnet.lv.

По данным журналистов, кандидатуру Витенберга поддержали 69 депутатов, шесть народных избранников высказались против, еще двое — воздержались.

Отмечается, что ранее Янис Витенберг возглавлял комиссию Сейма по народному хозяйству. Предыдущий министр экономики Латвии от партии KPV LV, как уже сообщало ИА REGNUM, был лишен доступа к государственной тайне решением полиции безопасности.

Полиция безопасности, согласно действующему законодательству, единолично принимает решения о доступе кого-либо к государственной тайне, либо о лишении этого доступа. Чиновник, лишённый такого доступа, фактически теряет право оставаться на своей должности.