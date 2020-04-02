Москва, , 18:41 — REGNUM Нерабочий режим продлен до 30 апреля, что, фактически означает — до 5 мая, с учетом государственных выходных.

«Пока угроза распространения эпидемии сохраняется, мы наблюдаем рост цифр в России. Особенно в Москве. Но и в регионах то тут, то там увеличивается количество зараженных коронавирусом. И в этой ситуации меры, озвученные президентом страны в его обращении к гражданам России в четверг, 2 апреля, нельзя назвать «неадекватными». Наверное, это единственная мера продолжить заболеваемости, более растянутой так называемую «полку роста» заболеваемости. А там уже, соответственно, люди начнут выздоравливать, меньше людей буду становиться носителями инфекции», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян.

«А конкретные меры в каждом регионе, как сказал президент, буду определяться региональными руководителями. Потому что, например, даже Москва и Московская область по эпидемиологической обстановке — очень разные ситуации», — подчеркнул эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о мерах по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Указ подписан в четверг, 2 апреля, после обращения Владимира Путина к нации.

Среди введенных президентом мер — продление нерабочих дней с 4 по 30 апреля.

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