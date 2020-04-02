Москва, , 14:38 — REGNUM Обращение президента РФ Владимира Путина будет содержать ответы на многие вопросы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля, об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Давайте все вместе прослушаем новое обращение президента, которое, думаю, ответит на многие вопросы, которые сегодня прозвучали», — сказала Матвиенко.

При этом она считает, что губернаторы должны брать на себя ответственность и делали все, чтобы как можно больше важных производств продолжали работать.

«Действительно, надо включать и руководство субъектов РФ, чтобы они брали на себя ответственность, и в зависимости от развития ситуации в регионе создавали такие условия, чтобы по возможности не остановить работу не только непрерывных производств, но и тех важных производств, которые важны для региона под их ответственность», — сказала сенатор.