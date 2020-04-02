Киев, , 14:25 — REGNUM Эффективному расследованию преступлений, совершённых во время протестов в 2014 году в Киеве, препятствует закон об амнистии участников протестов. Так считают в Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, сообщили 2 апреля в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).

«Мониторинговая миссия отмечает, что в расследовании 98 убийств, отсутствует прогресс в процессах об убийствах 43 человек», — сказано в сообщении.

В Мониторинговой миссии ООН считают, что основными причинами является недостаточное финансирование учреждений, проводящих экспертизы, нехватка следователей и судей, а также так называемый «закон о неприкосновенности», который не позволяет выявить вероятных убийц сотрудников правоохранительных органов.

В пресс-службе ГБР отметили, что представители ООН призвали отменить данный закон и обеспечить беспристрастное расследование всех убийств, произошедших в центре Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевский адвокат Максим Могильницкий рассказал, что бывший старший прокурор Первого отдела управления процессуального руководства генпрокуратуры Украины Андрей Попов закрыл дело об убийстве сотрудников крымского «Беркута», а также уничтожил собранные доказательства. Чиновник руководствовался законом о «неприкосновенности» участников майдана.

Читайте также: Доказательства по делу об убийстве бойцов «Беркута» уничтожили — адвокат