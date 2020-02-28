Симферополь, , 17:45 — REGNUM На Украине через две недели закрыли уголовное дело по факту убийства сотрудников крымского «Беркута» на киевском майдане зимой 2014 года, все доказательства, добытые следствием, были уничтожены. Об этом на своей странице в Facebook 28 февраля написал киевский адвокат Максим Могильницкий.

«Уголовное производство, в которое объединили эпизоды убийств и покушений на убийство милиционеров, погибших в период с восемнадцатого по двадцатое февраля 2014 года, просуществовало всего две недели. Затем с лёгкой руки старшего прокурора Первого отдела управления процессуального руководства ГПУ Андрея Попова дело закрыли», — отметил юрист.

По его словам, с карьерой у Попова не сложилось.

«Пятого августа 2019-го решением дисциплинарной комиссии этот интересный мужчина был уволен с должности за взятку размером в 25 тысяч долларов. Такая вот непростая судьба. Дело, конечно же, закрыли не просто так, а на основании закона о недопущении уголовного преследования и наказания протестующих. Им же обосновали уничтожение всех доказательств, добытых следствием. Что это были за доказательства? Кто их уничтожал? Боюсь, что мы этого не узнаем», — добавил адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля 2014 года в Киеве начались масштабные уличные беспорядки, в результате которых пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли, в том числе трое правоохранителей из Крыма.

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