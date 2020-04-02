Сеул, , 12:39 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва провела 1 апреля видеоконференцию с представителями южнокорейских дипломатических ведомств в странах Африки, с которыми обсудила план зашиты сограждан в регионе. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, дипломаты доложили министру об эпидемиологической ситуации и мерах по борьбе с коронавирусом нового типа в регионах.

В свою очередь, Кан Гён Хва призвала дипломатов поддерживать тесный контакт с местным правительством стран, чтобы минимизировать ущерб и неудобства, с которыми сталкиваются или могут столкнуться южнокорейцы.

Известно, что в видеоконференции приняли участие представители дипломатических миссий Южной Кореи в ЮАР, Марокко, Сенегале, Кении и Кот-д'Ивуаре.