Сеул, , 10:17 — REGNUM Представители МИД Южной Кореи и Японии провели 1 апреля встречу в режиме видеоконференции. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, директор департамента Азии и Океании МИД Японии Сигэки Такидзаки и глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Южной Кореи Ким Чон Хан обсудили меры, ограничивающие въезд южнокорейским бизнесменам в страну Восходящего солнца.

В рамках видеоконференции, представитель Южной Кореи отметил, что даже в условиях ужесточения карантинного контроля необходимо сохранить баланс, чтобы южнокорейские предприниматели и представители гуманитарных организаций могли посещать страну.

Отмечается, что Ким Чжон Хан вновь озвучил позицию Сеула относительно жертв принудительного труда в годы Второй мировой войны и призвал Токио отменить меры, ограничивающие экспорт. В свою очередь, Сигэки Такидзаки передал позицию правительства Японии по данным вопросам.

В МИД Южной Кореи отметили, что представители двух стран также обменялись мнениями по ситуации с коронавирусом и мерами борьбы с ним, а также добавили, что стороны договорились продолжить консультации по решению текущих вопросов.