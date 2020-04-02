Новосибирск, , 07:02 — REGNUM Еженедельная встреча мэра Новосибирска Анатолия Локтя с журналистами, намеченная на сегодня, 2 апреля, пройдёт в онлайн-формате. Причина — коронавирус, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Учитывая сложившуюся неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, мэр города Новосибирска принял решение об использовании дистанционных форматов для общения с журналистами новосибирских СМИ», — уточнили в мэрии города.

Час прессы пройдёт в формате трансляции, в ходе которой журналисты смогут задать вопросы Анатолию Локтю через чат.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области с 20:00 (время местное) 31 марта введён режим самоизоляции.