Луганск, 1 апреля 2020, 23:07 — REGNUM Ранение получила жительница посёлка Голубовское (ЛНР) при обстреле со стороны ВСУ 1 апреля, сообщает Луганский информационный центр.
По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, Голубовское было обстреляно 1 апреля в 19:10 мск из минометов калибра 120 мм.
Представитель ЛНР отметил, что женщину госпитализировали. Повреждение получил жилой дом № 4 на улице Кочевенко.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Осадчий заявил, что ВСУ 1 апреля обстреляли населённый пункт Фрунзе (ЛНР), повредив дом.
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