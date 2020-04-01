Тегеран, , 15:57 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США упустили историческую возможность отменить санкционный режим в отношении Тегерана, об этом 1 апреля сообщают местные СМИ.

«Соединенные Штаты потеряли лучшую возможность отменить санкции. Это была отличная возможность для американцев принести извинения и отменить несправедливые меры», — заявил Рухани, выступая на заседании правительства.

Ранее, во вторник 31 марта госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти страны могут рассмотреть возможность смягчения санкций в отношении Ирана и других стран. Однако дальше заявления дело пока не пошло.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее на базе США выявили новый случай заражения коронавирусом