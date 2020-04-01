Москва, , 15:46 — REGNUM Правящие круги Украины пытаются отвлечь внимание населения от своих некомпетентных действий и полной беспомощности в борьбе с коронавирусом. Так депутат Государственной Думы Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала информацию о переименовании музея советского писателя Николая Островского в Шепетовке (Украина) в «Музей пропаганды».

«В то время, когда весь мир борется с пандемией, на Украине сводят идеологические счёты с человеком, вошедшем в историю прежде всего своим необыкновенным мужеством перед лицом тяжелейшей болезни», — заявила Панина.

По мнению политика, сегодня образ Николая Островского — это, прежде всего, образ человека, показавшего несгибаемую волю к жизни и творчеству вопреки обрушившимся на него невзгодам, и для нынешней эпохи сама его личность не менее важна, чем написанная им книга «Как закалялась сталь».

«Его образ был привлекателен для нескольких поколений жителей СССР не по причине «тоталитарной пропаганды», но благодаря проявленным им уникальным человеческим качествам и огромной силе духа», — подчеркнула Панина.

«Такими действиями правящие круги Украины пытаются отвлечь внимание населения от своих некомпетентных действий и полной беспомощности в борьбе с коронавирусом», — констатировала депутат.