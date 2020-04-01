Париж, , 15:27 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что сотрудники полиции провели 5,8 млн проверок и выписала 359 000 штрафов с первого дня самоизоляции в стране, сообщает Le Figaro.

«Моя обязанность состоит в том, чтобы обеспечить контроль за соблюдением мер самоизоляции, чтобы защитить французов», — отметил Кристоф Кастанер.

По словам главы МВД страны, министерство уделяет пристальное внимание случаям насилия в семье, число которых выросло в период самоизоляции.

Известно, что на 32% выросло число случаев насилия в сельских районах и на 36% — в городских районах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Франциипризвал жителей соблюдать самоизоляцию во время весенних школьных каникул.

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