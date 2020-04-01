Париж, 1 апреля 2020, 14:51 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер призвал жителей страны соблюдать самоизоляцию во время весенних школьных каникул, передает BFM TV.
«Во время каникул обязанности остаются прежними: оставайтесь дома», — напомнил глава МВД Франции.
«Мы не отправляемся на каникулы во время периода самоизоляции, созданного для борьбы с распространением коронавируса», — отметил Кристоф Кастанер.
Известно, что весенние каникулы во Франции завершатся 27 апреля 2020 года.
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