Санкт-Петербург, , 14:14 — REGNUM Облет митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия с иконой на вертолете поможет Петербургу справиться с распространением коронавируса. Об этом c трибуны заявил спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM.

Варсонофий, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Дарья Драй © ИА REGNUM

«У нас каждый день в Мариинском дворце идут службы. Мы видели, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий облетал на вертолете с иконой Казанской Божией матери. Я, безусловно, уверен, что это поможет, потому что наша Россия — это великая миродержавная сила, а Санкт-Петербург — город святого апостола Петра — великий православный город планеты Земля», — сказал Макаров.

Заметим, ранее Санкт-Петербургская митрополия сообщала, что Варсонофий во время облета 31 марта молился об избавлении города от эпидемии COVID-19. Сам Макаров предпочел проигнорировать постановление губернатора Александра Беглова о запрете верующим посещать службы в храмах, дабы предотвратить дальнейшее расползание вируса, и был замечен на службе в Исаакиевском соборе 29 марта.

Вячеслав Макаров в своей речи указал на важность стратегических решений по борьбе с вирусом и его экономическими последствиями. Он полагает, что режим повышенной готовности для власти — это не повод для панических настроений, а повод для мобилизации.

Самым же мощным ответом на вызов является «взаимопомощь, милосердие, утешение», которые Макаров считает «глубинными чертами нашей души, нашего характера». Он несколько раз повторил, что петербуржцы и ленинградцы всегда из любой ситуации выходили победителями, а также перечислил множество православных святых, включая Ксению Петербургскую, Иоанна Кронштадтского и Александра Невского.

«С нами вместе на этом пути великий святой покровитель, небесный покровитель города святого апостола Петра, мудрый управитель, талантливый дипломат, непобедимый полководец святой благоверный князь Александр Невский. С нашей подлинной верой и именем господа в душе мы преодолеем эти испытания», — уверен председатель парламента Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: Храмы работают: Санкт-Петербургская епархия узнала о «закрытии» из СМИ