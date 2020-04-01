Москва, , 12:52 — REGNUM Закон о интернет-продаже лекарств позволит находящимся на самоизоляции гражданам получить лекарства, не покидая дом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Принятие данных решений особенно необходимо в условиях режима самоизоляции. Закон позволит людям с хроническими заболеваниями, пенсионерам, получить необходимые лекарства, не покидая дом», — заявил Володин.

Госдума приняла во втором и в итоговом, третьем чтении закон, разрешающий интернет-торговлю лекарственными препаратами. Безрецептурные лекарства можно будет купить через интернет, заказав их доставку на дом. Также закрепляется возможность продажи рецептурных лекарств, за исключением сильнодействующих, психотропных и наркотических веществ, в условиях эпидемии или ЧС. Порядок их продажи определит правительство РФ.

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