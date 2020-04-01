Санкт-Петербург, , 12:52 — REGNUM Петербургу придется перераспределить порядка 200 млрд рублей для борьбы с коронавирусом и экономическими последствиями от него. Об этом заявила депутат городского Законодательного собрания от «Партии роста» Оксана Дмитриева, передает корреспондент ИА REGNUM.

В среду, 1 апреля, ЗакС Петербурга принимает законопроект о докапитализации резервного фонда в связи с распространением инфекции.

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Вице-губернатор Евгений Елин в ответ на вопрос Дмитриевой заявил, что, по оценкам Смольного, для борьбы с вирусом и его последствиями для экономики нужно будет перераспределить с других бюджетных статей около 18 млрд рублей. Ранее Смольный уже заявлял о необходимости весенней корректировки бюджета. Депутат отнеслась к таким прогнозам скептически.

«Это абсолютно недостаточная мера и недостаточные изменения в закон о бюджетном процессе и устройстве в Петербурге. Я не случайно спросила об объеме перераспределения. 18 млрд рублей предполагается перераспределить — это абсолютная недооценка того, что на самом деле потребуется. Это не просто ликвидация отдельной ЧС, как мы привыкли. Это совсем другой бюджет, бюджет военного времени», — сказала Дмитриева.

Она призвала ввести норму о чрезвычайном бюджете, который перераспределит весь имеющийся бюджет города.

«Моя оценка, что потребуется перераспределить — в зависимости от предпринятых мер поддержки — до 200 млрд рублей. Потому что это не только меры по поддержке медицинской отрасли, доплатам медучреждениям, закупке того, что требуется. Но на самом деле мы вводим и должны будем ввести карантин рано или поздно. По четкому списку должны быть определены организации, какие остаются работать, какие закрываются. То же самое касается бюджетной сферы и госзаказа. Мы должны определиться, будем мы делать капремонт и в каком объеме, запланированном или нет? Скорее всего, не должны в таком объеме. И отменить взносы на капремонт. Нам нужна транспортная реформа и закупка транспортных средств или нет? Исходя из карантина, придется остановить большой объем строительных работ — каких? И борьба с бедностью — бедность будет не такая, как мы полагали. Поэтому нужен чрезвычайный бюджет, и, скорее всего, он должен быть введен указом губернатора», — заключила Дмитриева.

Заметим, вице-губернатор Евгений Елин упомянул, что в Смольном предпочитают воздерживаться от формулировок типа «чрезвычайный бюджет».

Губернатор Александр Беглов ранее заявлял, что строительство социальных объектов в Петербурге — школ, детских садов и поликлиник — не должно остановиться ни при каких обстоятельствах.