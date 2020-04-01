Вашингтон, , 12:36 — REGNUM Соглашение с корпорацией Lockheed Martin на поставку 78 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II общей стоимостью 4,7 млрд долларов заключило министерство обороны США. Об этом 1 марта сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным пресс-службы, это дополнительное соглашение, предусматривающее уточнение условий основного контракта. Дополнительные самолеты будут поставляться в трех модификациях: 48 F-35A — для ВВС США, 14 F-35B с укороченными взлетом и посадкой — для морской пехоты США и 16 F-35C для авианосцев ВМС США.

Срок исполнения контракта установлен до марта 2023 года.

Сейчас на вооружении в армии США стоят 354 истребителя F-35 всех модификаций. Всего военно-промышленный комплекс поставил около 500 таких истребителей различным заказчикам.