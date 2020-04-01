Киев, 1 апреля 2020, 11:26 — REGNUM Директор интегрированного газового бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Фаворов ушёл со своего поста. Об этом сообщила пресс-служба компании на своём официальном сайте.
Он также временно прекратил осуществлять полномочия гендиректора компании «Укргаздобыча», которая занимается развитием внутренней добычи газа на Украине.
В пресс-службе отметили, что кадровые изменения обусловлены дальнейшей трансформацией «Нафтогаза».
Временным генеральным директором «Укргаздобычи» стал первый заместитель гендиректора Александр Романюк.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Нафтогазе» заявили, что компанию может ожидать финансовый коллапс из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть.
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