Киев, 1 апреля 2020, 11:26 — REGNUM Директор интегрированного газового бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Фаворов ушёл со своего поста. Об этом сообщила пресс-служба компании на своём официальном сайте.

Он также временно прекратил осуществлять полномочия гендиректора компании «Укргаздобыча», которая занимается развитием внутренней добычи газа на Украине.

В пресс-службе отметили, что кадровые изменения обусловлены дальнейшей трансформацией «Нафтогаза».

Временным генеральным директором «Укргаздобычи» стал первый заместитель гендиректора Александр Романюк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Нафтогазе» заявили, что компанию может ожидать финансовый коллапс из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть.

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