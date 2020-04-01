История вопроса

Компания «Нафтогаз Украины» - это государственная компания по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа. В настоящее время является фактически нефтегазовым монополистом в стране. По словам украинских руководителей, одним из обязательных требований ЕС для вхождения Украины в энергетическое сообщество Европейского Союза является реформирование, разделение НАК «Нафтогаз». В частности, разделение должно произойти по принципу добычи газа и транспортировки и хранения.