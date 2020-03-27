Киев, , 13:47 — REGNUM Украинская компания «Укрнафта» (крупнейший оператор нефтяной отрасли страны) заявил об убыточной деятельности в сложившихся сейчас условиях, из-за чего ей грозит финансовый коллапс и остановка производства.

Соответствующее заявление обнародовано сегодня, 27 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

В заявлении подчеркивается, что компания страдает от двух «сокрушительных» факторов: падение спроса на нефтепродукты из-за пандемии коронавируса и рекордно низких цен на нефть в мире. Также, из-за ограничений на передвижение вследствие карантинных мероприятий компания ожидает сокращения потребления нефтепродуктов на уровне 15−20%.

Также проблема в том, что еще до падения цен «Укрнафта» накопила около 420 тысяч тонн нефти и конденсата, которые не смогла реализовать из-за того, что «устанавливаемые государством стартовые цены не соответствовали рыночному уровню и покупатели отказывались покупать сырье».»При этом, согласно действующему законодательству, из этого объема непроданного сырья начислены и уже уплачены рентные платежи по действующим на момент уплаты ценам, которые были значительно выше текущих. Компания указывает на то, что реализация этого объема сырья по текущим низким ценам приведет к прямым финансовым потерям», — отмечается в заявлении.

Соответственно, «Укрнафта» обращается к правительству и президенту за помощью, предлагая несколько вариантов решения проблемы.

ИА REGNUM напоминает, что 51% акций «Укрнафты» принадлежит госкомпании «Нафтогаз Украины», а остальной пакет — структурам. близким к олигарху Игорю Коломойскому.

Прибыль «Укрнафты» за 2018 год составила 6,44 млрд грн, данных за прошлый год в открытом доступе в настоящий момент нет.

23 марта Окружной админсуд Киева удовлетворил иск компании к правительству и отменил постановление правительства, которым «Укрнафта» была обязана уплатить в госбюджет 90% чистой прибыли в виде дивидендов.