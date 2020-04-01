Джакарта, , 10:15 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в настоящее время нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Индонезии для преодоления пандемии коронавируса, сообщает Antara.

«Мы готовимся к чрезвычайному положению в случае нештатной ситуации», — заявил глава государства в президентском дворце в Богоре.

«Мы должны учиться на опыте других стран, но мы не можем просто подражать им, потому что у всех стран есть свои особенности», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии попросил региональных руководителей не проводить собственную политику в отношении вспышки коронавируса.

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