Брюссель, , 10:01 — REGNUM Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил о необходимости запрета представителям Венгрии участвовать в министерских встречах Европейского союза, об этом 1 апреля сообщает Die Welt.

По мнению дипломата, глава венгерского правительства Виктор Орбан стремится взять в свои руки единоличное руководство страной.

«Мы не можем согласиться с тем, что в Евросоюзе существует диктаторское правительство. Венгрия подлежит немедленному политическому карантину», — отметил в интервью изданию Ассельборн.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции парламент Венгрии передал Орбану чрезвычайные полномочия на неопределенный период до тех пор, пока он не посчитает нужным вернуть часть власти обратно законодателям.

Читайте ранее в этом сюжете: В Саудовской Аравии призвали мусульман воздержаться от хаджа