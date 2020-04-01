Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выразил желание присоединится к переговорам по ценам на нефть, которые проходят между Москвой и Эр-Риядом. Об этом он 31 марта заявил на брифинге в Белом доме журналистам.

«Обе страны обсуждают это, и я присоединяюсь в подходящее время, если это будет необходимо», — заявил американский лидер.

1 апреля министры энергетики России и США провели переговоры по данной теме и договорились провести встречу с участием представителей «Большой двадцатки».

Ранее стало известно, что цена на российскую нефть достигла своего минимального значения с 1999 года.

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