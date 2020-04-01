Ульяновск, 1 апреля 2020, 08:43 — REGNUM В Ульяновской области не станут закрывать «аэропорты и границы», чтобы на родину смогли вернуться как можно больше земляков. Но при этом будут «придерживаться жёсткого сценария». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в видеообращении губернатор области Сергей Морозов.
Глава региона прокомментировал введение с 1 апреля справочно-паспортной системы для передвижения по городу.
Он заверил, что в области не будут «перекрывать аэропорты и границы», так как «в большинстве своём к нам едут наши родные — дети, сёстры, мужья, жёны»:
По данным властей, из-за рубежа в Ульяновскую область вернулись 1189 человек, под наблюдением остаются 629.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области сегодня, 1 апреля, ужесточается режим домашней самоизоляции. Те, кто продолжает работу, обязаны иметь при себе не только паспорт, но и справку с места работы. При отсутствии данных документов «нахождение человека дальше 100 метров от дома будет пресекаться».
По состоянию на 31 марта, в Поволжье подтверждено 112 случаев коронавируса, из них 19 — в Татарии, 15 — в Самарской области, 13 человек — в Пермском крае. Меньше всего — в Ульяновской области и Чувашии, где выявлен один случай инфицирования.
Напомним, 31 марта в Пензе скончался 75-летний мужчина с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией. Согласно патологоанатомическому вскрытию, причиной стала декомпенсация хронической сердечно-сосудистой недостаточности. Всего в Пензенской области подтверждено 12 случаев инфицирования.
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