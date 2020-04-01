Ульяновск, , 08:43 — REGNUM В Ульяновской области не станут закрывать «аэропорты и границы», чтобы на родину смогли вернуться как можно больше земляков. Но при этом будут «придерживаться жёсткого сценария». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в видеообращении губернатор области Сергей Морозов.

Глава региона прокомментировал введение с 1 апреля справочно-паспортной системы для передвижения по городу.

«Хочу ответить тем, кто ничего не боится и спрашивает: «Если заболевший всего один, а всех приезжающих из-за рубежа проверяют, то зачем нужен этот указ, зачем вводить такие жёсткие меры?» Отвечаю: за тем, чтобы и впредь ситуация в области оставалась стабильной. Мы будем придерживаться жёсткого сценария, в том числе и потому, что сейчас к нам возвращаются много людей из других регионов», — сказал Сергей Морозов.

Он заверил, что в области не будут «перекрывать аэропорты и границы», так как «в большинстве своём к нам едут наши родные — дети, сёстры, мужья, жёны»:

«Но мы не можем быть абсолютно уверенными, что они даже при здоровом виде не являются носителями вируса. Как и не можем быть уверены в здоровье тех, кто, к примеру, ездил в гости в соседние регионы. Ситуация у соседей в Пензе, Тольятти, Казани значительно хуже, чем у нас».

«Тем, кто думает, что коронавирус — это где-то далеко и итальянские гробы в эфире федеральных каналов всего лишь страшилка, имейте в виду: у наших соседей в Пензе, где было чуть больше десятка заболевших, скончался первый пациент. Смерть рядом. Memento mori», — сказал губернатор.

По данным властей, из-за рубежа в Ульяновскую область вернулись 1189 человек, под наблюдением остаются 629.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области сегодня, 1 апреля, ужесточается режим домашней самоизоляции. Те, кто продолжает работу, обязаны иметь при себе не только паспорт, но и справку с места работы. При отсутствии данных документов «нахождение человека дальше 100 метров от дома будет пресекаться».

По состоянию на 31 марта, в Поволжье подтверждено 112 случаев коронавируса, из них 19 — в Татарии, 15 — в Самарской области, 13 человек — в Пермском крае. Меньше всего — в Ульяновской области и Чувашии, где выявлен один случай инфицирования.

Напомним, 31 марта в Пензе скончался 75-летний мужчина с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией. Согласно патологоанатомическому вскрытию, причиной стала декомпенсация хронической сердечно-сосудистой недостаточности. Всего в Пензенской области подтверждено 12 случаев инфицирования.

Подробнее: В Пензе установили причину смерти 75-летнего мужчины с коронавирусом

Читайте ранее в этом сюжете: Передвигаться в Ульяновской области можно только со справкой и паспортом