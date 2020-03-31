Пенза, , 19:39 — REGNUM В Пензе установлена причина смерти 75-летнего мужчины с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает глава пресс-службы губернатора региона Дина Черёмушкина.

По её словам, согласно патологоанатомическому вскрытию, смерть наступила в результате декомпенсации хронической сердечно-сосудистой недостаточности.

Мужчина страдал сахарным диабетом и хронической обструктивной болезнью лёгких.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента в Пензе подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом. Самой пожилой пациентке — 81 год. За последние сутки число подтверждённых случаев заражения выросло на пять единиц.