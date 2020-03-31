Москва, , 15:55 — REGNUM Совфед одобрил закон, повышающий выплаты по больничным листам, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Если пособие по временной нетрудоспособности в расчете за полный календарный месяц ниже МРОТ, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу в размере, исчисляемом исходя из МРОТ.

При этом в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, МРОТ для исчисления пособия по временной нетрудоспособности определяется с учетом этих коэффициентов.

Если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня), размер пособия по временной нетрудоспособности, исчисленного исходя из МРОТ, определяется пропорционально продолжительности рабочего времени.

Также законом устанавливается, что в период с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г. (включительно) ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка гражданам с детьми, достигшими в указанный период возраста одного года или двух лет, назначается без подачи такими гражданами заявления. Норма затронет более 300 тыс. семей.

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