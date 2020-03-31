Анже, Франция, , 15:33 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о выделении 4 млрд евро для обеспечения производства необходимых санитарно-технических изделий, передает BFM TV.

Во время визита на фабрику по производству масок в городе Анже Эммануэль Макрон объявил об «исключительной сумме в 4 млрд евро» для финансирования заказов на лекарства, респираторы и маски, предназначенные для борьбы с эпидемией коронавируса.

«В конце апреля у нас будет более 10 млн масок, сделанных во Франции, и мы продолжим эти усилия. Я хочу, чтобы мы достигли полной независимости к концу года», — заявил Эммануэль Макрон.

«Мы должны восстановить свой национальный и европейский суверенитет», — призвал президент Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции посетил 31 марта 2020 года фабрику по производству масок в городе Анже.

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