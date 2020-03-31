Москва, 31 марта 2020, 12:45 — REGNUM Госдума приняла решение о переносе вступления в силу закона о предустановке российского программного обеспечения на гаджеты, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
Срок вступления дискуссионных норм переносится с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года.
Предполагалось, что перечень устройств и программ определит правительство РФ. В качестве примера авторы законопроекта приводят смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Ранее закон о предустановке отечественного ПО вызвал широкий резонанс.