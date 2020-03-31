Джакарта, , 12:09 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо просит региональных руководителей не проводить собственную политику в отношении вспышки коронавируса, сообщает Kompas.

«Региональных руководителей я прошу не проводить свою собственную политику. Вся политика в регионах должна соответствовать нормативным актам, проходить в рамках закона и указа президента», — заявил Джоко Видодо в ходе пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии вводит широкомасштабные социальные ограничения для борьбы со вспышкой коронавируса.

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