Сеул, , 11:37 — REGNUM В связи с растущим числом прибывающих в Южную Корею из-за рубежа президент страны Мун Чжэ Ин призвал ввести административное наказание за нарушение карантинного режима, сообщает KBS.

Известно, что данное заявление глава страны сделал на заседании правительства.

Президент Южной Кореи отметил, что данная мера призвана обезопасить южнокорейское общество, предотвратить массовые заражения и сократить число летальных исходов.

Напомним, что с 1 апреля в Южной Корее введут обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну вне зависимости от гражданства.

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Так же, Мун Чжэ Ин отметил, что пересмотр бюджетных расходов неизбежен, а также подчеркнул важность международного сотрудничества в борьбе с эпидемией.