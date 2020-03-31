Джакарта, , 10:58 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что въезд иностранных граждан в Индонезию временно прекращен, сообщает Sindonews.

Решение было принято для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.

«Президент решил, что существующую политику необходимо усилить, и было решено, что все въезды и транзит иностранцев в Индонезию будут временно прекращены», — заявила Ретно Марсуди.

По словам главы МИД, разрешен въезд в Индонезию лицам, имеющим визу на ограниченное пребывание, в частности, для работы (KITAS), вид на жительство (KITAP), а также дипломатический вид на жительство.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии обсуждает вопрос о репатриации граждан в условиях вспышки коронавируса.

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