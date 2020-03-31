Нью-Йорк, США, , 10:45 — REGNUM Для голосования по проектам резолюциям Совет Безопасности Организации Объединённых Наций переходи на удалённую форму. Оно буде осуществляться по электронной почте. Об этом сегодня, 31 марта, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

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Он отметил, что подобная новая схема вводит впервые и связана с ситуацией с пандемией нового типа коронавируса. Дипломат пояснил, что при письменной схеме голосования проект резолюции сначала бросается в «синьку» — то есть готовый документ выносится на рассмотрение делегаций до процедуры голосования. После этого страны-члены Совета Безопасности в течение 24 часов «информируют» отдел по делам СБ (СКАД) о своей позиции по этому проекту.

«Когда аккумулированы все голоса, СКАД сообщит об итогах голосования председателю Совета Безопасности», — приводит ТАСС слова Полянского.

Первый заместитель постпреда России при ООН отметил, что российское постпредство выступало против удалённого голосования по видеосвязи. В итоге был подобран альтернативный вариант.

Дипломат считает, что работать по удалённой схеме СБ ООН может продолжить в ближайшие два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, выявлено более 787 тыс. случаев заражения новым типом коронавиурса. Более 37,8 тыс. человек скончались. При этом свыше 166 тыс. выздоровели.

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