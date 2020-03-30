Москва, , 19:46 — REGNUM Ситуация пандемии — это то время, когда нужно прекратить военные конфликты, в том числе в Йемене, сообщили 30 марта в пресс-службе МИД РФ.

В российском ведомстве отметили, что в Йемене не спадает интенсивность боевых действий, военный конфликт длится уже пять лет.

В частности, боевые действия интенсивно идут в провинциях Маариб и Джоуф. Просаудовская коалиция продолжает наносить воздушные удары по районам Йемена, хуситы отвечают ракетными атаками и беспилотниками.

Напомнив недавнее обращение генсека ООН Антониу Гутерреша к миру, призвавшего прекратить все войны, в том числе в Йемене, российское внешнеполитическое ведомство отметило следующее:

«Считаем необходимым, чтобы все противоборствующие стороны отказались от насилия и встали на путь политического урегулирования имеющихся разногласий».

Москва предлагает помочь налаживанию под эгидой ООН переговорного процесса между сторонами йеменского конфликта.

Напомним, Гутерреш сделал своё заявление о том, что нужно прекратить войны, на фоне разбушевавшейся пандемии коронавируса.

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