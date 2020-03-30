Милан, Италия, , 18:41 — REGNUM В те дни, когда Италии требуется помощь, ей помогали и помогают самые разные страны, от Венесуэлы до Албании, но только не Евросоюз, который должен был это делать, написал на своей странице в Twitter в понедельник, 30 марта, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

«Мы этого не забудем», — добавил Сальвини.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Ранее был утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро. Еще столько же предполагается выделить в апреле 2020 года. На закупку продуктов нуждающимся выделены 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов.

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Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта.

По данным на вечер воскресенья, 29 марта, от коронавируса в Италии умерли 10 779 человека, за последние сутки показатель увеличился на 889. Выздоровели 13 030 человек, за день этот показатель увеличился на 646. Число подтвержденных случаев увеличилось на 3815, без учета выздоровевших и погибших этот показатель за всё время эпидемии составляет 73 880 (с учетом выздоровевших и погибших — 97 689).