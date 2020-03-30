Киев, , 15:04 — REGNUM Верховная рада Украины приняла решение об отставке министров здравоохранения и финансов Ильи Емца и Игоря Уманского. Об этом сообщило 30 марта информационное агентство «Украинские новости».

Решение поддержали 249 депутатов при 226 необходимых.

Парламент также провалил голосование по вопросу назначения новых министров на указанные должности. Решение о назначении Максима Степанова новым главой минздрава поддержали всего 217 депутатов, а назначение Сергея Марченко главой министерства финансов — 223 парламентария.

После голосования спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прочёл письмо президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот попросил снять с рассмотрение предложение о назначении нового министра энергетики.

Таким образом, в данный момент на Украине нет министра здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Емца заявил, что тот не писал заявление об увольнении с поста министра здравоохранения Украины.

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