Киев, 30 марта 2020, 14:02 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Илья Емец не подавал заявления об отставке, заявил его пресс-секретарь Артём Дехтяренко, сообщило 30 марта информационное агентство УНИАН.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал на рассмотрение Рады кандидатуры трёх членов правительства Украины. На место Емца он предложил назначить бывшего главу Одесской областной администрации Максима Степанова.
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