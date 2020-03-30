Москва, , 11:41 — REGNUM За рубежом остались около 50 тыс. туристов из России, за прошлую неделю были вывезены 15 тыс. туристов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта, об этом сообщил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв (ЛДПР).

«На прошлой неделе силами государства вывезены 15 тыс. туристов из-за рубежа, осталось за рубежом 50 тыс. туристов на сегодняшний день», — сказал парламентарий.

Он возмущен тем, что государство тратить на это средства.

«Почему налогоплательщики должны выручать тех, кто отправился за рубеж? Мы их будем вывозить, выручать, а они будут отдыхать и завозить нам заразу. Так не пойдет!» — заявил Дегтярёв.

Он уверен, что отрасль нуждается в реформировании и должна быть переориентирована прежде всего на развитие внутреннего туризма.

Госдума 31 марта в первом чтении обсудит законопроект, которым запрещается выезд в страны, где объявлено чрезвычайное положение или опасная ситуация. Кроме того, фонд персональной ответственности туроператоров в размере 1,7 млрд рублей будет распределен для того, чтобы на полученные деньги вывезти оставшихся за рубежом соотечественников.

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